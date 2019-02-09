Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Çöken Binada Yaşamını Yitirenlerin Sayısının 16'ya Yükseldiğini Açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, Çöken Binada Yaşamını Yitirenlerin Sayısının 16'ya Yükseldiğini Açıkladı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Çöken Binada Yaşamını Yitirenlerin Sayısının 16'ya Yükseldiğini Açıkladı, System.String[]
İçişleri Bakanı Soylu, çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:26 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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