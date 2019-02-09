İçişleri Bakanı Soylu, Çöken Binada Yaşamını Yitirenlerin Sayısının 16'ya Yükseldiğini Açıkladı
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:26 Kaynak: AA
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