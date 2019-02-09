Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Çöken Binada Yaşamını Yitirenlerin Sayısının 16'ya Yükseldiğini Açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, Çöken Binada Yaşamını Yitirenlerin Sayısının 16'ya Yükseldiğini Açıkladı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:44 Kaynak: AA

Kartal, Süleyman Soylu, Güncel
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