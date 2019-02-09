İçişleri Bakanı Soylu, Çöken Binada Yaşamını Yitirenlerin Sayısının 16'ya Yükseldiğini Açıkladı
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:44 Kaynak: AA
Kartal'daki Enkazdan 16 Yaşındaki Bir Genç Kurtarıldı
Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi
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