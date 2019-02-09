Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Çöken Binanın Enkazında Bir Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldığını,...

İçişleri Bakanı Soylu, Çöken Binanın Enkazında Bir Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldığını,...

49 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu, çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, olayda ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Çöken Binanın Enkazında Bir Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldığını,..., System.String[]
İçişleri Bakanı Soylu, çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, olayda ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:03 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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