İçişleri Bakanı Soylu, Çöken Binanın Enkazında Bir Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldığını,...
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İçişleri Bakanı Soylu, çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, olayda ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu
, çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, olayda ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:03 Kaynak: AA
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