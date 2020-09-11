İçişleri Bakanı Soylu, cuma namazı sonrası çocuklarla sohbet etti - Son Dakika

Bakan Soylu'nun cami çıkışı vatandaşlarla sohbet etmesi

Bazı vatandaşların Bakan Soylu ile fotoğraf çekilmesi

Çocukların Bakan Soylu'ya seslenmesi

Bakan Soylu'nun kendisine seslenen çocukların yanına gitmesi, onlara sohbet edip, oyuncak vermesi AYDIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir takım temaslarda bulunmak üzere geldiği Aydın'da Külliye Camisinde cuma namazını kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Soylu, daha sonra kendisine seslenen çocukların yanına giderek oyuncak verip sohbet etti.