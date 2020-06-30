Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu - Son Dakika

Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bataklık Operasyonu' adınca Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, 'Bataklık Operasyonu'nda narkotik ve suç geliri kapsamında 67 kişinin gözaltına alındığı ve 70 milyon liraya el konduğunu kamuoyu ile paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunun başlatıldığını açıkladı. 1 yıldır yapılan takip sonrası başlatılan, 9 ülkeyle bağlantılı operasyonun ismi Bataklık Operasyonu ve hedef uyuşturucuya bağlı suç gelirlerliyle mücadele.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan Bataklık Operasyonu'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, narkotik ve suç geliri operasyonu kapsamında 67 kişinin gözaltına alındığını ve 70 milyon liraya el konduğunu söyledi.

500 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Bakan Soylu, toplam süreçleriyle beraber 500 milyonun üzerinde çıkabilecek nakdi ve suç gelirleri toplamının bulunduğunu belirtti.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Dönem dönem tespitinde takibinde zorlandığımız çok açıktır. Bu operasyon 9 ülkeyle bağlantılı gerçekleştirildi. Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya. Türkiye ile de 11 vilayette yapıldı. Yaklaşık 94 hedefi vardı, şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı. Örgütün iki tepe yöneticisi var. Bir tanesi gerek Brezilya, gerek Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası ve kırmızı bülteni söz konusu. Nakdi olarak 70 milyon liraya el konuldu. Toplam tüm süreçleriyle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak.

"TÜM ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yaklaşık 2 ay önce bu operasyona bağlı olarak bir yakalama daha gerçekleştirilmişti. Ama kamuoyuna çok fazla deklare edilmeden suç dosyasına herhangi bir halel gelmemesi için de devam ettirildi. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin en önemli operasyonudur bu. Bu büyüklükte böyle bir operasyon olmadı ama bugünden sonra çok daha güçlü şekilde olabileceğini, hem milletimize hem kamuoyuna ilan etmek istiyorum."

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 08:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu - Son Dakika

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