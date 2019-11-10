İçişleri Bakanı Soylu'dan 10 Kasım mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Soylu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bazı hüzünler gurur doludur ve bazı kayıplar da zenginlik göstergesidir. Asırlar boyu büyük liderler, komutanlar ve devlet adamları yetiştirmiş aziz milletimizin, tarihinin belki en zor döneminde yetiştirdiği ve sadece kendi ülkesine değil dünyaya da silinmez bir imza bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümünün idraki içindeyiz. Mücadelesi, sadece savaş meydanlarına ve sınırlarımızın içine şamil değildir. Onun verdiği mücadelenin esası, İstiklal Marşı'mızın dizelerinde 'Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar/ Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar' hitabıyla tarifini bulan ve bugün hala devam eden bir karanlık zihniyete başkaldırmaktır. Ecdadımızın o gün verdiği mücadeleyi doğru tahlil edemezsek, bugün Orta Doğu'da terör örgütleriyle el ele verilerek dünyanın sürüklenmek istendiği noktayı da doğru anlayamayız. 20.yüzyılın başından ilk çeyreğine kadar verilen mücadelenin tamamı emperyalizmin sömürü düzenine karşı verilmiştir. O günkü başkaldırı Anadolu'nun önderliğinde zaferle sonuçlanmış, bizi örnek alan pek çok Orta Doğu ve Afrika ülkesi de bağımsızlığını kazanmıştır."

Bugün aynı emperyalizmin doğrudan olmasa da radikalizm üzerinden aynı sömürü düzenini kurmaya çalıştığını ifade eden Bakan Soylu, "Bugün aynı emperyalizm, doğrudan değil ama radikalizm üzerinden yine aynı sömürü düzenini kurmaya, ülkelerin bağımsızlıkları üzerinde söz söylemeye çalışmaktadır. Tarihin bir tekerrürüdür ki bugün de bu karanlık plana karşı verilen mücadele Anadolu'nun ve onun yiğit evlatlarının önderliğinde verilmektedir. Hiçbir terör örgütüne ve onun destekçilerine taviz vermeden, müsamaha göstermeden, kayıtsız şartsız, her alanda tam bağımsızlık ilkesine gölge düşürmeden, dünkü kararlılığımızla ve dünden aldığımız ilhamla bugün de aynı mücadeleyi veriyor, insanlığın haklı davasını savunuyoruz. Terörle mücadele eden, sorun diye niteleyenlere inat göçü insanca yöneten, dünya gençliğini zehirleyen uyuşturucuyla dünya ölçeğinde mücadele eden Türkiye, bugün insanlığın yegane tutunacak dalı olarak 2023, 2053, 2071 hedeflerine emin adımlarla yürümektedir. Bu vesileyle bize bu ilhamı veren, güzel cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde rahmet ve minnetle ama illa ki, gururla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)