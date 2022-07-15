İçişleri Bakanı Soylu'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Soylu'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması

15.07.2022 13:04
İçişleri Bakanı Soylu'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin 15 Temmuz'un tahribatını giderdiğini belirterek, "Kamu düzeni açısından 15 Temmuz ihanetinin ve FETÖ'nün yol açtığı hiçbir eksiklik ve devlet hizmetlerinde hiçbir aksama veya noksanlık, bugün için söz konusu değildir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin 15 Temmuz'un tahribatını giderdiğini belirterek, "Kamu düzeni açısından 15 Temmuz ihanetinin ve FETÖ'nün yol açtığı hiçbir eksiklik ve devlet hizmetlerinde hiçbir aksama veya noksanlık, bugün için söz konusu değildir." değerlendirmesini yaptı.

Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'un, tıpkı 100 yıl önce Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda geçit verilmeyen ataları gibi 21. yüzyılda bu ülkeyi teslim almak ve zulmü hakim kılmak isteyenlerin, içerdeki hainlerle düzenlediği "Türkiye'yi teslim alma ve ilelebet köleleştirme" girişimi olduğunu belirterek, "Türk insanının o gece 251 şehidiyle ve şehadete aday binlerce insanıyla gazileriyle bu girişimi engellediğini" aktardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının, 100 yıl önceki hain saldırıda millete önderlik, dünyaya itiraz ettiğini anımsatan Soylu, Allah'ın, 15 Temmuz'da da cesur ve ferasetli Türk milletine dirayetli bir lider ve kahramanlar nasip ettiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Ülkemiz bugün, 15 Temmuz'un tahribatını gidermiştir. Kamu düzeni açısından 15 Temmuz ihanetinin ve FETÖ'nün yol açtığı hiçbir eksiklik ve devlet hizmetlerinde hiçbir aksama veya noksanlık, bugün için söz konusu değildir. Buna karşılık, o geceki ve öncesindeki ihanetin izleri, çıkardığımız dersler, kaybettiklerimizin acısı ise her zaman taze kalacak, unutulmayacak ve unutturulmayacaktır. Biz biliyoruz ki bu girişimlerin sonu gelmeyecektir. Türkiye'yi içerden fethetme gayretleri hep sürecek, demokrasimiz her zaman böyle ihanetlere ve taarruzlara maruz kalacaktır. Ancak yine biliyoruz ki aziz milletimiz, 100 yıl önce olduğu gibi binlerce yıllık tarihinde olduğu gibi gelecekte de vatanını, bayrağını, özgürlüğünü ve iradesini koruyacak, demokrasisine sahip çıkacaktır."

15 Temmuz şehitlerine rahmet dileyerek gazilere şükranlarını sunan Soylu, Allah'ın kendilerini, millete ve ülkenin, milletin geleceği için canlarını feda edenlere, gazilere ve onların emanetlerine mahcup etmemesi temennisinde bulundu.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:09 CHP'li Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz mesajında ne demek istedi? "Bu tehdit henüz kalkmamıştır"
13:07 Elizabeth Hurley "Anne artık yapma" sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha
13:02 Dün 21 masum sivil Rus ordusunun füze saldırısında can vermişti! Rusya, Ukrayna'ya 3 şart sundu
12:43 ABD'de bir gizemli yaratık güvenlik kameralarına yakalandı! Dünyayı sarsan yaratık Gollum'a benzetildi
12:39 İstanbul'da Atatürk heykeline saldırı! Polis 3 çocuğu yakaladı
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da Batı'ya rest çekti! Ekonomi üzerinden adeta manifesto gibi açıklama
12:28 İzmir'de gizemli olay! Trafiğin ortasına inen helikopter, bir kişiyi alıp havalandı
12:22 Magazin dünyası bunu konuşuyor! Şahan Gökbakar'ın "Nevriye Budak" karakteri Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu
12:12 ABD maşası FETÖ'nün Türkiye'yi işgal girişimi üzerinden 6 yıl geçti! Süper Lig devlerinden 15 Temmuz paylaşımları
12:07 Hulk'un en zor gecesi! Güçlü futbolcu maç sırasında 6 kilo kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 13:26:50. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement