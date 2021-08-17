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İçişleri Bakanı Soylu'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı Açıklaması

17.08.2021 04:30
İçişleri Bakanı Soylu'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gününü, saatini, dakikasını, saniyesini… Hiçbir anını unutmadık. Acısını, yaşattıklarını, bizden aldıklarını unutmadık. Tekrar yaşamamak için çalıştık, çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Soylu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

Marmara Depremi, 17 Ağustos 1999, Süleyman Soylu, 17 Ağustos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı Açıklaması - Son Dakika


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