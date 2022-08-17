İçişleri Bakanı Soylu'dan "17 Ağustos" paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Soylu'dan "17 Ağustos" paylaşımı

17.08.2022 03:42
İçişleri Bakanı Soylu'dan "17 Ağustos" paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Soylu, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999'da Marmara Depremi'nin meydana geldiği saat olan 03.02'de paylaşımda bulunarak, "Biz, depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz." görüşünü paylaştı.

Tüm gayretlerinin 17 Ağustos depreminde yaşananların tekrar yaşanmaması için olduğunu vurgulayan Soylu, "Allah, milletimizi her türlü afetten korusun. Kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisine 'şerefsiz' diyen Bakan Soylu'ya 200 bin liralık tazminat davası açtı CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisine 'şerefsiz' diyen Bakan Soylu'ya 200 bin liralık tazminat davası açtı Bakan Soylu, yaralı polisleri hastanede ziyaret etti Bakan Soylu, yaralı polisleri hastanede ziyaret etti GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Soylu, Kilis'te terör saldırısında yaralanan güvenlik görevlilerini ziyaret etti GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Soylu, Kilis'te terör saldırısında yaralanan güvenlik görevlilerini ziyaret etti

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu'dan '17 Ağustos' paylaşımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Katarakt ameliyatı olan Cübbeli Ahmet Hoca, son durumunu çektiği video ile paylaştı
00:32 Ümit Özat, Dünya Kupası'nda tartışma yaratan uzatma dakikalarını yorumladı: Para nelere kadirsin be!
00:20 "Rakamlarda hata varsa namussuzum" diyen AK Partili isim, hesaplamayı yanlış yaptığını fark edince kendisine güldü
00:06 ABD karşısında geriye düşen Galler, 1 puanı kaptan Bale ile kurtardı
23:47 HDP'den Karkamış'a düzenlenen roketli saldırılar sonrası şok açıklama: Rojava'dan Türkiye'ye yönelik tek bir saldırı dahi olmamıştır
23:31 Tribünlerde boşlukların görüldüğü Senegal-Hollanda maçında 40 bin kapasiteli stadın 41 bin 721 taraftarı ağırladığı açıklandı
23:07 Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: Tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
22:54 Bakan Akar: Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar 184 terörist etkisiz hale getirildi
22:41 Dünya Kupası maçını izlemek isteyenler gördükleri manzara sonrası TRT'ye tepki mesajı yağdırdı
19:25 PKK yandaşlarının Stockholm'deki gösterilerinin ardından NATO'dan İsveç'e net uyarı: Terörle mücadelede Türkiye ile işbirliği artırılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2022 04:22:52. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu'dan "17 Ağustos" paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement