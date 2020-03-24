İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı Açıklaması - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı Açıklaması
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır." ifadesini kullandı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:52 Kaynak: AA
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