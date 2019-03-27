Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan Başkan Adayı Yıldız'a Destek

İçişleri Bakanı Soylu'dan Başkan Adayı Yıldız'a Destek

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sabah Beyoğlu'nda Arabacılar Meydanı'nda sokak kahvaltısında Beyoğlu halkıyla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Başkan Adayı Yıldız'a Destek, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sabah Beyoğlu'nda Arabacılar Meydanı'nda sokak kahvaltısında Beyoğlu halkıyla bir araya geldi. AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız'la ilgili konuşan Soylu, "Eli Beyoğlu'na değince göreceksiniz, Beyoğlu 5 yılda destansı hizmetlerle buluşacak" dedi.

Beyoğlu Arabacılar Meydanı'nda büyük bir coşkuyla karşılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada Beyoğlu halkından Haydar Ali Yıldız'a destek istedi. Soylu, Yıldız hakkında şöyle konuştu:

"Haydar Başkan Beyoğlu'nun hamuruyla yoğrulmuş bir insan. Biz de yıllarca dostluk yaptık, beraber dava arkadaşlığı yaptık, kaderdaşlık yaptık. Tevazu sahibi bir insandır. Aynı zamanda bir huyu var, Beyoğlu Belediye Başkanı seçilince o huyundan korkuyorum; bu sorumluluğu aldığında öldürecek bizi. 50 defa arar bizi, tamam yapıyoruz deriz ama yapılana kadar arar. Eli Beyoğlu'na değince göreceksiniz, Beyoğlu 5 yılda destansı hizmetlerle buluşacak. Samimidir, gayretkardır, aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en güvendiği isimlerden biridir. Ben sizlere hem evladınız olarak hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşı İçişleri Bakanı olarak söz veriyorum; Haydar Başkanın emrindeyim. Beyoğlu'nun emrindeyim." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:25 Kaynak: İHA

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