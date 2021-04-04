Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: "Rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz" - Son Dakika

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: "Rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz"
04.04.2021 01:41
Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini, üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad edeceklerini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini, üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad edeceklerini bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... ya diğerleri..."
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