İçişleri Bakanı Soylu'dan "Çanakkale Zaferi" mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'dan "Çanakkale Zaferi" mesajı Açıklaması

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem dünyanın hem de ülkemizin bir salgın hastalık sebebiyle teyakkuzda olduğu şu günlerde daha önceki pek çok sıkıntıda olduğu gibi şehitlerimizden aldığımız ilham bize rehberlik edecek ve inşallah bu tedirgin günler, kısa sürede geride kalacaktır.

İçişleri Bakanı Soylu'dan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem dünyanın hem de ülkemizin bir salgın hastalık sebebiyle teyakkuzda olduğu şu günlerde daha önceki pek çok sıkıntıda olduğu gibi şehitlerimizden aldığımız ilham bize rehberlik edecek ve inşallah bu tedirgin günler, kısa sürede geride kalacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Soylu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 18 Mart 1915'te hem mazlum milletler hem de insanlığın onuru için savaşıldığını ve zafer kazanıldığını belirtti.

Aziz milletin, dün olduğu gibi bugün de aynı idealler uğruna mücadele ettiğine dikkati çeken Soylu, mesajını şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadelemiz, küresel göçü yönetmemiz, Afrika'da açtığımız su kuyularından güneyimizdeki çatışma bölgelerinde kurduğumuz hastanelerimize kadar attığımız her adım, zulmün karşısındaki ebedi duruşumuzun yansımasıdır.

Unutulmamalıdır ki bugünkü anlayışımız dünle aynıdır ama gücümüz dünden çok daha yüksektir. Türkiye, 21. Yüzyılda güçlü bir liderlikle beraber önemli bir kalkınma ve gelişim yaşamış, bu birikimini hem insanının refahı hem de bölgesindeki huzur ve barış için kullanmıştır, kullanmaya da devam etmektedir."

İçişleri Bakanı Soylu, aziz milletin, yakaladığı huzur ve istikrarın mütemadiyen saldırıya ve tacize uğramasına rağmen, 15 Temmuz gecesinde yaptığı gibi cesareti ve Çanakkale ruhuyla bu kazanımlarına sahip çıkmasını bildiğini vurguladı.

Şimdi Çanakkale ruhunu geleceğe taşıma vakti olduğunun altını çizen Soylu, "Hem dünyanın hem de ülkemizin bir salgın hastalık sebebiyle teyakkuzda olduğu şu günlerde, daha önceki pek çok sıkıntıda olduğu gibi şehitlerimizden aldığımız ilham, bize rehberlik edecek ve inşallah bu tedirgin günler, kısa sürede geride kalacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını ilk günkü heyecan ve gururla kutlayarak, başta büyük zaferin komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlere Cenabıhak'tan rahmet diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:06 Kaynak: AA

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