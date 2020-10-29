Bakan Soylu: Biz çocuklarımıza, terörü miras bırakmayacağız - Son Dakika

Bakan Soylu: Biz çocuklarımıza, terörü miras bırakmayacağız

29.10.2020 09:29
Bakan Soylu: Biz çocuklarımıza, terörü miras bırakmayacağız, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Biz çocuklarımıza, terörü miras bırakmayacağız.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Biz çocuklarımıza, terörü miras bırakmayacağız. 2023'e ait tüm hedeflerimize ulaşmak ve 1923'teki o şerefli imzanın tüm sahiplerine, güzel bir yüzüncü yıl karnesi getirmeye kararlıyız, bunun heyecanını duymaktayız" dedi.

Bakan Soylu, yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin 20'nci yüzyılın insanlık dışı sömürge mücadelesi içinde doğduğunu ve bugün 97 yaşına ulaştığını belirtti. Bakan Soylu, "Sadece 'güçlünün güçsüzü ezmediği bir dünya' isteyen; sadece kendi ülkesinde, kendi inancını özgürce yaşamak isteyen; bin yıldır üzerinde yaşadığı bu vatanı çocuklarına daha müreffeh bir ülke olarak emanet etmek isteyen bu toprağın çocukları, Kurtuluş Savaşı'nda büyük bir mücadeleye imza atmış ve atalarından aldığı emaneti, ay yıldızlı bayrağımız ve güzel Cumhuriyetimizle geleceğe taşımıştır. 97 yıl önce bize bu mirası bırakan o fedakar insanların inançları ve arzuları doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti bugün de yine sömürgeciliğin ve çatışmanın hakim kılınmak istendiği bir dünyada, inançlarından, vatan sevgisinden ve insanlıktan yana tavır alarak yoluna devam etmektedir" dedi.

'GÜZEL BİR YÜZÜNCÜ YIL KARNESİ GETİRMEYE KARARLIYIZ'Bakan Soylu, Cumhuriyet Bayramı'nı gurur ve coşkuyla kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımıza, terörü miras bırakmayacağız. Biz çocuklarımıza, fakirliği, demokrasi dışı müdahaleleri, emperyalist baskılarla inançlarımızdan ve değerlerimizden ayrılmış, mazisini unutmuş, köklü devlet geleneğinden sıyrılmış bir ülke bırakmayacağız. Bilakis, 2023'e ait tüm hedeflerimize ulaşmak ve 1923'teki o şerefli imzanın tüm sahiplerine, güzel bir yüzüncü yıl karnesi getirmeye kararlıyız, bunun heyecanını duymaktayız. İşte bu duygu ve düşüncelerle, bu aziz millete tarih sahnesinde yeni bir perde, bizlere yeni bir ufuk açan güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş bütün kahramanlarımızı, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı gurur ve coşkuyla kutluyorum."

ANKARA, -


Bakan Soylu: Biz çocuklarımıza, terörü miras bırakmayacağız

29 ekim cumhuriyet bayramı, Süleyman Soylu, Cumhuriyet, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Biz çocuklarımıza, terörü miras bırakmayacağız - Son Dakika

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