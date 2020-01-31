İçişleri Bakanı Soylu'dan depremzedelere ziyaret - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu'dan depremzedelere ziyaret

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu'dan depremzedelere ziyaret, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti.

Bakan Soylu, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların barınması amacıyla Kültür Park ve Abdullahpaşa Mahallesi'nde kurulan çadırların bulunduğu alanlarda inceleme yaptı.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu, vatandaşlarla görüştü. Talepleri dinleyen Soylu, çadırlarda kalan depremzedelerle sohbet etti.

Sanayi Mahallesi'nde de pazar yerini gezen, esnaf ziyareti gerçekleştiren Soylu, çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Bakan Soylu'ya, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da eşlik etti.

Süleyman Soylu, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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