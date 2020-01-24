İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin, "Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarı gelmiş. Yine Malatya Pötürge merkezde birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz var. Köylerde hasar olduğu konusunda da değerlendirmeler ve bilgiler var." dedi.

Bakan Soylu, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı sonrası Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Elazığ ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, AFAD'da Deprem Hazırlık Toplantısı'nda oldukları sırada deprem haberinin geldiğini ve bölgeyle irtibat kurduklarını söyledi.

Depremin Sivrice merkezde olduğunu anlayınca Elazığ Valisi Çetin Oktay'la irtibat kurduğunu dile getiren Soylu, şu bilgileri verdi:

"Şu andaki durumu söyleyeyim. Elazığ Sivrice, Elazığ Maden aynı zamanda Sivrice'ye sınır olan Pötürge ve Doğanyol Malatya, buraların tamamıyla irtibat kurduk. Valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet, jandarma, AFAD, 112, bütün arkadaşlarımız görevleri başındalar. Yine Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarı gelmiş. Yine Malatya Pötürge merkezde birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz var. Gelen bilgiler bu yönde. Köylerde hasar olduğu konusunda da değerlendirmeler ve bilgiler var. Köylerden sağlıklı bir bilgi almaya çalışıyoruz. Yine Doğanyol'da bu şekilde."

Sivrice merkezde ciddi bir sarsıntı olduğunu aktaran Soylu, "O dakikadan itibaren bölgedeki tüm ekiplerimizi oralara yönlendirdik. Tüm arama kurtarma ekiplerimizi oralara gönderdik. Ancak şu ana kadar verebileceğimiz bilgi budur." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremden sonra artçı sarsıntıların yaşandığını, sadece Sivrice'de değil çevre ilçelerde de 5'in üzerinde artçı sarsıntıların oluştuğunu kaydetti.

Bütün tedbirleri aldıklarını, köylerde muhtarlarla irtibat kurduklarını dile getiren Soylu, zaman geçtikçe bilgileri kamuoyuna vermeye çalışacaklarını kaydetti.