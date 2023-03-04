Bakan Soylu: "Yalan üreten hesaplar, Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu: "Yalan üreten hesaplar, Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir"

04.03.2023 16:26
Bakan Soylu: "Yalan üreten hesaplar, Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgelerinde su ihtiyacı olduğuna dair yapılan haberlere yönelik, "Yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgelerinde su ihtiyacı olduğuna dair yapılan haberlere yönelik, "Yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinde su ihtiyacını olduğu haberlerin asılsız olduğunu vurgulayarak, spekülasyonlara karşı da konunun Emniyet Siber Daire Başkanlığı tarafından takip edileceğini belirtti. Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, 'su ihtiyacı var' diyerek, spekülasyon yapıyor. İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor. Depremzedelerimize de sürekli dağıtıyoruz. Buna rağmen deprem bölgesini "unutmadık" demek için yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Süleyman Soylu, Deprem, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 'Yalan üreten hesaplar, Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:24 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasına ilk yorum: Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam ediyoruz
15:56 Son Dakika: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Akşener'i ikna etmeye gidiyor: Aday Kılıçdaroğlu olsun, ittifak da devam etsin
15:49 7 gollü maçta Diagne alev aldı! Fatih Karagümrük, namağlup serisini Sivas karşısında devam ettirdi
15:34 Stil İkonu yarışmasında büyük kavga! Kadınlar arasında küfür ve hakaretler havada uçuştu
15:09 Adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, Inter ile sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatıyor
14:56 "Elimde dosyalar var" diyen Yaşar Okuyan, Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkması sonrası kolları sıvadı
14:37 Başsavcılık, 35 bin Fenerbahçe taraftarı hakkında işlem uygulandığı iddialarını yalanladı: 23 taraftar seyirden men edildi
14:35 İYİ Parti'nin 6'lı Masa'ya dönmek için bir şartı var: Bunu yaparlarsa süreç devam eder
14:28 Mehmet Yılmaz Ak'ın Yargı'dan ayrılmasıyla ilgili yapım şirketinden açıklama: Sağlık sorunundan dolayı çalışamaz durumda
14:27 Siyaset arenası alev alev! Özdağ'dan ihanetle suçladığı Mansur Yavaş'a yaylım ateşi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2023 16:33:59. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Soylu: "Yalan üreten hesaplar, Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement