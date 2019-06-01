Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan havadan trafik denetimi
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İçişleri Bakanı Soylu'dan havadan trafik denetimi

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun havadan trafik denetimi BOLU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında havadan trafik denetimi yaptı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun havadan trafik denetimi BOLU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul- Bolu güzergahında havadan trafik denetimi yaptı.
<a class='keyword-sd' href='/icisleri-bakani/' title='İçişleri Bakanı'>İçişleri Bakanı</a> Soylu'dan havadan trafik denetimi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:16 Kaynak: AA
İstanbul, Ramazan Bayramı, Bolu, Süleyman Soylu, Güncel
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