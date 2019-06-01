İçişleri Bakanı Soylu'dan havadan trafik denetimi
1 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun havadan trafik denetimi BOLU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında havadan trafik denetimi yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:16 Kaynak: AA
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