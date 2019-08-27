İçişleri Bakanı Soylu'dan 'hediye' iddialarına yanıt: Araştırılması için denetleme talimatı verdim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'dan hediye aldığı iddialarına yanıt verdi: "Böyle bir hediyeyi ben de arıyorum. O konunun araştırılması için denetleme talimatı verdim. Herkes açık verebilir ama bizler açık vermemesi gereken insanlarız."



Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, görevinden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün kendisi hakkında yaklaşık 80 bin TL değerinde hediye aldığı iddiasını yalanladı.