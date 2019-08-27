Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan 'hediye' iddialarına yanıt: Araştırılması için denetleme talimatı verdim
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İçişleri Bakanı Soylu'dan 'hediye' iddialarına yanıt: Araştırılması için denetleme talimatı verdim

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'dan hediye aldığı iddialarını reddetti. Soylu, konu hakkında araştırması talimatını verdiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'hediye' iddialarına yanıt: Araştırılması için denetleme talimatı verdim, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'dan hediye aldığı iddialarına yanıt verdi: "Böyle bir hediyeyi ben de arıyorum. O konunun araştırılması için denetleme talimatı verdim. Herkes açık verebilir ama bizler açık vermemesi gereken insanlarız."


Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, görevinden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün kendisi hakkında yaklaşık 80 bin TL değerinde hediye aldığı iddiasını yalanladı.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Süleyman Soylu, Mustafa Yaman, Mardin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:30 
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