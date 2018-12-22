İçişleri Bakanı Soylu'dan Hudut Birliklerine Ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Edirne
programı kapsamında 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliklerine ziyarette bulundu.
Bakan Süleyman Soylu
'yu Şehit Üsteğmen Ersan Yenici Hudut Bölük Merkezi'ne (Arda Bölüğü) gelişinde, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Edirne Valisi Ekrem Canalp
, Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
, Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe
, Trakya illerinin emniyet müdürleri, jandarma komutanları karşıladı. Soylu, bölük ziyaret defterini imzaladı.
Daha sonra Arda Nehri
kenarında bölük ve mevki hakkında Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen İbrahim Özcan
tarafından Bakan Soylu'ya bilgi verildi.
Nöbetçi hudut askerlerine nöbet noktalarında ziyarette bulunan Soylu, bölük yemekhanesinde de askerlerle sohbet etti.
Ardından Türkiye
- Yunanistan
tampon bölgesinde bulunan Pazarkule Hudut Karakolu
'na geçen Soylu, burada da ziyaret defterini imzaladı, gözetleme kulesine çıkarak yetkililerden bilgi aldı.
Askerlerle sohbet eden Soylu, Düzensiz Göç Koordinasyon Toplantısının gerçekleştirileceği salona geçti.