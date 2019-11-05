İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye'nin hukuk ihlalleri yaptığını ortaya koymak, Türkiye'nin terör sıfatıyla görevden alınan belediye başkanlarını savunmak, onların hapse atılmasının yanlış olduğunu ifade etmek doğru ise ben milletimden de özür dilerim, İmamoğlu'ndan da özür dilerim" dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, Fahri Trafik Müfettişleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Program çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik söylediği sözlere ilişkin, "Terörle mücadelemiz devam etmektedir. Mücadelemiz sadece sınır ötesinde devam etmiyor. Maalesef mücadelemiz Türkiye içerisindeki birtakım zihinlerle de devam ediyor. Bizler bu mücadeleye baş koymuş durumdayız. Mesele sadece terörist olsa işin kolay olduğunu görüyorsunuz elimizden geleni yapıyoruz. Bu bir zihniyet meselesi ve bu bir anlayış meselesidir beraber görüyoruz ve gidip Avrupa'da bir fırsatını bulup Strasburg'da Türkiye'yi şikayet etmek, Türkiye'nin hukuk ihlalleri yaptığını ortaya koymak, Türkiye'nin terör sıfatıyla görevden aldığı belediye başkanlarını savunmak, onların hapse atılmasının yanlış olduğunu ifade etmek doğru ise ben milletimden de özür dilerim, İmamoğlu'ndan da özür dilerim. Bu görevi yapmamın da bir anlamı olmadığını burada bir kez daha ifade ederim. Bu ülkeyi, bu vatanı satanlar sebebiyle, orada Türkiye'ye şikayet edenler sebebiyle kusurluysam, kusurumu kabul ediyorum. Bedeli neyse de ödemeye hazırım. Bu konularda çekinecek yapımız da söz konusu değil ama benim sorumluluğum var" diye konuştu.



Gerekli tahkikat sürüyor



Bakan Soylu, Ebubekir el-Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanmasına dair yöneltilen soruya, "Dün akşam itibarıyla Bağdadi'nin kız kardeşi eşiyle beraber Azez'de yapılan bir operasyon sonucu yakalandı. Azez'de bulunanlar gerekli tahkikatları gerçekleştiriyorlar" cevabını verdi. - ANKARA