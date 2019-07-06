İçişleri Bakanı Soylu'dan iş yeri sahiplerine kaçak göçmen uyarısı

İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu, Göç Değerlendirme Toplantısında yaptığı açıklamada son 3 yılda 31 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu, Göç Değerlendirme Toplantısında yaptığı açıklamada son 3 yılda 31 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildiğini açıkladı. Soylu ayrıca fabrika ve iş yeri sahiplerine de kaçak göçmen çalıştırmaları konusunda uyarıda bulundu. İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin ortaklaşa düzenlediği Göç Değerlendirme Toplantısı, Bakırköy'de bulunan bir otelin kongre salonunda yapıldı. Değerlendirme toplantısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilçe emniyet müdürleri ve kaymakamlarıyla göç idaresi müdürlüğüne bağlı yetkililer katıldı. Toplantının basına açık kısmında bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç konusu ve düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda açıklamalar yaptı. 2011 yılında başlayan göçmen konusunda Türkiye'nin önemli bir mesai ortaya koyduğunu ifade eden Soylu, "2011 yılından bugüne kadar karşı karşıya kaldığımız Suriye ve orta doğu kaynaklı göç hadisesinde Türkiye olarak çok ciddi bir mesai harcadık ve bu konuyu hem doğru hem de vicdanlara uygun şekilde yönetebilmek için önemli bir gayret ortaya koyduk. Bizim bu insanlarla olan pozisyonumuz batılılar gibi değildir. Türkiye göç meselesini gelişigüzel seyretmiş değildir. Biz bununla ilgili yasalar çıkarttık hatta yeni kurumlar oluşturduk" dedi.

"PKK VE DEAŞ KAÇAK GÖÇMEN SAYISINDA ARTIŞI TETİKLEMİŞTİR." Soylu, ayrıca Türkiye ve İstanbul'da yaşayan göçmen sayısı hakkında bilgiler verdi. Yakalanıp sınır dışı edilen göçmen sayısını da açıklayan Soylu şöyle konuştu:

"Bugün ülkemizde 3.6 milyonu geçici koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere yaklaşık 4.9 milyon yabancı insan bulunmaktadır. İstanbul'daki kayıtlı Suriyeli sayısı 546 bin 296'dır. Bunlar elbette ki büyük rakamlardır. Ancak Türkiye, devlet olarak bunu yönetme kabiliyetine sahiptir ve buna ilişkin önemli bir gayretin içerisindedir. Burada asıl sorun düzensiz göçün önlenmesidir. Bugün karşı karşıya kaldığımız mesele 21. Yüzyılın en temel meselesidir. 2013-2018 yılında yıllık yakalanan düzensiz göçmen sayısı yüzde 572 oranında artmış yani 6 katı. 2018 sonunda 268 bin olmuştur. Özellikle bölgede PKK ve DEAŞ'in bu insan ticaretine aracılık etmesi kaçak göçmen sayısında artışı tetiklemiştir."

FABRİKA VE İŞ YERİ SAHİPLERİNE UYARI İçişleri Bakanı, fabrika ve iş yeri sahiplerine de seslendi. Kaçak göçmen çalıştırmalarına müsaade etmeyeceklerini belirten Soylu, "Özellikle fabrika ve iş yeri sahiplerine sesleniyorum. Kaçak adam çalıştırıyorsunuz, onları fabrikalarınızda yatırıyorsunuz sonra da maliyetini yangınlarla ödüyorsunuz. Bedelini de yanarak o kaçak göçmenler ödüyorlar. Çok şahit olduk değil mi? Buna da bizim müsaade etmemiz mümkün değildir" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DÜZENSİZ, YASADIŞI GÖÇMEN MERKEZİ HALİNE GETİREMEYİZ" Düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda gelinen son durum hakkında da bilgiler veren Süleyman Soylu, 2017-2019 arasında yakalanıp sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını açıkladı. Bu alanda yapılan çalışmaların sürekli geliştirildiğini ifade eden Soylu şöyle konuştu:

"2017 yılında İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 18 bin 254 olup bu yabancıların 7 bin 814'ü sınır dışı edilmiştir. 2018 yılında ise 28 bin 364 yabancı yakalanmış, bunların da 11 bin 292'si ülkelerine geri gönderilmiştir. 2019'un ilk altı ayında ise 25 bin düzensiz göçmen yakalanmış ve bunların 12 bin 704'ü sınır dışı edilmiştir. Düzensiz göçmen takibinde her geçen gün kapasitemizi artırıyoruz ve bunu daha da geliştirmek üzere adımlarımızı atıyoruz. Biz Türkiye'yi düzensiz, yasadışı göçmen merkezi haline getiremeyiz. Kaçak olarak geleni ülkesine geri göndermek bizim temel sorumluluğumuzdur. İstisnalar dışında İstanbul'da biz Suriyeli kaydı almıyoruz. İstisna nedir, hastalıktır. Onun dışında Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır. Bunun kapalı olduğu illerimiz var." Özellikle sosyal medyada sıklıkla görülen ve Suriyelilere karşı provakatif paylaşımların olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki günlerde Küçükçekmece'de yaşanan ve 12 yaşındaki bir Suriyeli çocuğun taciz iddiasının olduğu konuyla ilgili konuştu. Suriyelilerin suç ortalamasının Türk vatandaşların suç oranının yarısından daha az olduğunu hatırlatan Soylu, "Ortalama bir Suriyelinin suça karışma oranı, Türk vatandaşlarımızın yarısından daha az olmasına rağmen bu insanları suç makinesi gibi göstermeye çalışan, bununla ilgili provakatif yayınlar ortaya koyan merkezler var. Bunu defalarca gördük. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrıları, özellikle bazı gazetelerin ve yayın merkezlerinin ortaya koymuş olduğu sorumsuz davranışlara ben şahit oldum. Türkiye'de her gün yayını olan gazetenin haber verme biçimini size söylüyorum. 12 yaşındaki bir Suriyeli şahıs, 12 yaşındaki çocuğu taciz etti. Allah'tan kork ya tamamen yalan da haber verme biçimi vicdanı olmayan, aklı ve zihni kara, insanlıktan ve ahlaktan nasibini almamış. Bu bir cinnet anlayışıdır" dedi.

BAKANDAN TABELA KONUSUNDA AÇIKLAMA Bakan Soylu son olarak tabelaların yüzde 75 Türkçe olması konusuna değindi. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Soylu, "Kurallarımız neyse biz onu neyse uygulamakla mükellefiz. Yüzde 75 Türkçe olacak. Kimse, biz bu kuralı uyguluyoruz diye bizi bel altı eleştirilerle karşı karşıya bırakmasın" dedi. Toplantının sonraki bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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