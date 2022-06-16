Bakan Soylu'dan, Kayserispor'a 'KADES' teşekkürü - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan, Kayserispor'a 'KADES' teşekkürü

16.06.2022 10:37
Bakan Soylu'dan, Kayserispor'a 'KADES' teşekkürü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, formasında Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) yer veren Kayserispor yönetimine teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, formasında Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) yer veren Kayserispor yönetimine teşekkür etti.

Yeni sezon formalarında KADES yer alan Kayserispor'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teşekkür etti. Sosyal medya hesabından KADES'in bulunduğu formanın resmini paylaşan Bakan Soylu, "Kayserisporlu futbolcular, önümüzdeki sezon giyecekleri sarı formada, KADES Uygulamasına destek verecekler. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye ve KADES Uygulamasına verdikleri destekten ötürü, Kayserispor yönetimine ve oyuncularına teşekkür ediyoruz" dedi.

(Ali Göç-İHA)

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Kayserispor'dan KADES'e destek Kayserispor'dan KADES'e destek Kayserispor'dan KADES'e destek Kayserispor'dan KADES'e destek
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan, Kayserispor'a 'KADES' teşekkürü - Son Dakika

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