Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan Polis Merkezi Amirliğine Ziyareti

İçişleri Bakanı Soylu'dan Polis Merkezi Amirliğine Ziyareti

38 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği'ni gece yarısı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Polis Merkezi Amirliğine Ziyareti, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği'ni gece yarısı ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Süleyman Soylu, yapımı devam eden 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek görevi başındaki polislerimizle bir araya geldi" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:22 Kaynak: İHA

10 Nisan, Polis, Süleyman Soylu, 3. Sayfa
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