İçişleri Bakanı Soylu'dan Polis Merkezi Amirliğine Ziyareti
38 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği'ni gece yarısı ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, 10 Nisan Polis
Merkezi Amirliği'ni gece yarısı ziyaret etti.
İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Süleyman Soylu
, yapımı devam eden 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek görevi başındaki polislerimizle bir araya geldi" denildi. - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:22 Kaynak: İHA
Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu
Bakan Soylu, Drift Yapan ve Makas Atan Sürücüleri Bir Kez Daha Uyardı
İçişleri Bakanlığı, Dizilerdeki Araç Kullanma Sahneleri İçin Özel Komisyon Kurdu
Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı