İçişleri Bakanı Soylu'dan polislere "POLSAN'a sahip çıkın" çağrısı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu'dan polislere "POLSAN'a sahip çıkın" çağrısı

23.07.2022 13:54
İçişleri Bakanı Soylu'dan polislere "POLSAN'a sahip çıkın" çağrısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) artık güçlü olduğunu ve gelecek vadettiğini belirterek, polislere POLSAN ve emekliliklerine sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) artık güçlü olduğunu ve gelecek vadettiğini belirterek, polislere POLSAN ve emekliliklerine sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polislere seslenerek, "Sizlere, polislerin sahibi olduğu ve FETÖ terör örgütü tarafından ekonomik ömrü 2035 yılına kadar ulaşamayacak şekilde içi boşaltılan Polis Sandığı'nın son 5 yılda, özverili bir yönetimle elde ettiği olağanüstü başarısı ve ekonomik ömrünün sonsuza ulaşmasının hikayesini anlatacağım. Üye olmayan polis kardeşlerimi de Polis Sandığı'na davet edeceğim." ifadelerini kullandı.

Polis Sandığı'nın öz varlıklarının son 5 yılda 1,4 milyar liradan 3,7 milyar liraya yükselerek yaklaşık 3 kat artış gösterdiğine dikkati çeken Soylu, "Bugün ise öz varlıkları 5 milyar lirayı aşmıştır. FETÖ'nün kirli elini uzattığı dönemlerde iyi yönetilemediği ve istismar edildiği için sürekli düşen ortak sayısı, yapılan kanuni düzenlemenin ve olumlu sonuçların da etkisiyle 45 binlerden 109 binlere çıktı." bilgisini verdi.

POLSAN'ın sahibi olduğu Ankara Sigorta'nın daha önce hiçbir dönemde teknik kara ulaşamadığını bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"2018 yılında Ankara Sigorta'nın tamamına verilen satın alma teklifi, uzun vadeli 125 milyon liraydı. 2018 yılında teknik kara geçti ve 4 yılda toplam satış teklifi kadar kar etti. 2022 yılında sandığa üye olacak bir polis arkadaşımız, enflasyondan arındırılmış bir şekilde 30 yıl sonunda 850 bin ile 1 milyon lira arası emekli ikramiyesi alacak.

Polis Sandığı'na üye olmayan polis kardeşlerim, çalışma arkadaşlarım bilir, bu hikayenin başarılı olması için hepimiz çok büyük emek sarf ettik, samimiyet ve dürüstlükle çalıştık, sonunda bu başarıyı elde ettik. POLSAN artık güçlü, POLSAN artık gelecek vadediyor. Bu gelecekten mahrum olmayın. Sandığınıza ve emekliliğinize sahip çıkın."

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu'dan polislere 'POLSAN'a sahip çıkın' çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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