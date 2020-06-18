İçişleri Bakanı Soylu'dan Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'dan Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyadaki benzerlerine oranla gerçekten yüksek bir kapasiteye, kabiliyet ve sorumluluk sahasına sahip olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, üzerine aldığı görevlerin ağırlığıyla doğru orantılı olarak kendini sürekli yenilemektedir.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyadaki benzerlerine oranla gerçekten yüksek bir kapasiteye, kabiliyet ve sorumluluk sahasına sahip olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, üzerine aldığı görevlerin ağırlığıyla doğru orantılı olarak kendini sürekli yenilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Dost, güven, umut, yaşam.." ifadeleriyle başlayarak mazisi Kordon Bölüklerine dayanan Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın gemilerine ait bu isimlerin aslında hem aziz milletin hem de onun güzide bir kurumun karakterini dünyaya ve insanlığa ne kattığını anlattığını belirtti.

Üç tarafı denizlerle çevrili, bir tane iç denizi, kara yüzölçümünün yarısı kadar deniz sorumluluk sahası olan, gerek uluslararası göçün, gerekse uyuşturucu ile diğer kaçakçılık hareketlerinin geçiş ve hedefi olan bir ülkede beyaz üniformayı giymenin, tüm bunları yaparken de ecdadından emanet bu üniformaya leke sürmemenin kolay olmadığını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken hem hukuku, hem kamu düzenini hem de vicdan ve merhameti elden bırakmamak, sadece göç ve kaçakçılıkla değil, deniz kirliliğinden arama kurtarma faaliyetlerine kadar, hatta afet gibi hadiselerde karada da vazife alıp yardıma koşmak, yorgunluktan, zorluktan yılmadan, deyim yerindeyse rotayı şaşırmadan millet hizmetine devam etmek, elbette ki vatana sadakatin ve bayrağa olan aşkın bir başka tezahürü olsa gerektir."

"Dünyadaki benzerlerine oranla gerçekten yüksek bir kapasiteye, kabiliyet ve sorumluluk sahasına sahip olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, üzerine aldığı görevlerin ağırlığıyla doğru orantılı olarak kendini sürekli yenilemektedir." ifadelerini kullanan Soylu, 15 Temmuz ihaneti sonrası Bakanlık bünyesinde yeniden yapılanan bu önemli kurumda, mevcut personel sayısının 2016-2020 arasında yüzde 30 oranında arttığını, aynı periyotta profesyonelleşme oranının yüzde 71'den yüzde 99,5'e çıktığını, Kaan sınıfı botlarla müdahale hızı ve etkinliğinin arttığını, Akıllı Yüzer unsurlarla uluslararası sularda da uzun süreli operasyon kabiliyetine kavuştuğunu belirtti.

Yüksek teknoloji kullanımında bir yandan hava unsurlarını da bünyesine katan Sahil Güvenlik Teşkilatının, aynı zamanda vizyon projelerinden biri olan Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) ile Türkiye'nin tüm deniz sorumluluk sahasının her santimetrekaresini izleyebilme kabiliyetine sahip olmayı hedeflediğini bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"Projenin halen 13 istasyonu faaliyete geçmiştir ve çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Ege Denizi'nde her gün ortalama 22 sahil güvenlik botu ve 5 mobil radar ile yaklaşık 350-550 saat görev yapılmakta, günlük olarak 3 uçak/helikopter ile keşif/karakol uçuşu yapılarak Ege Denizi 7 gün 24 saat kontrol altında tutulmaktadır. Bu kapasiteyle beraber, sadece geçen yıl, denizlerimizde 60 bin 97 düzensiz göçmen yakalanmış, 662 arama kurtarma faaliyetinde 4 bin 592 insan hayatı kurtarılmıştır. Bu vesileyle bembeyaz asil üniformaları ile aziz milletimizin tertemiz vicdanının temsilcileri olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kuruluşunun 38. yıl dönümünü kutluyor, görev başındaki ve emekli olmuş tüm 'Leventlerimizi' saygıyla selamlıyor, şehadete ulaşmış, gazi olmuş tüm mesai arkadaşlarımızı, rahmet ve şükranla anıyoruz."

Süleyman Soylu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu'dan Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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