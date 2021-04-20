Vefa Sosyal Destek Grupları 21 milyon 210 bin 899 kişinin yardımına koştu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Vefa Sosyal Destek gruplarının 21 milyon 210 bin 899 kişinin yardımına koştuğunu belirten infografi paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı infografide Vefa Sosyal Destek gruplarının, Çağrı Merkezi aracılığıyla 11 milyon 133 bin 545, Sosyal Koruma Kalkanı projesi kapsamında 3 milyon 124 bin 580 kişiye yardım eli uzattığı görüldü. Ayrıca Vefa Sosyal Destek grupları aracılığla 960 bin 887 kişiye ödeme yapıldığı, Cumhurbaşkanlığıca hazırlanan maske, kolonyaların bulunduğu 5 milyon 991 bin 887 paketin de yine Vefa Sosyal Destek grupları tarafında adrese teslim edildiği belirtildi. İnfografikte, toplamda 21 milyon 210 bin 899 kişiye Vefa Sosyal Destek grupları aracılığıyla ulaşıldığı bilgisi yer aldı.

'MİLYONLARCA EVE HİZMET VEREN EVLATLARIMIZA TEŞEKKÜRLER'

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Vefa, kahramanlık ve zor zamanda tek yürek olmak bizlere atalarımızın mirasıdır. Vefa Sosyal Destek grupları ile pandemi sürecinde ülkemizin her bir köşesini ilmek ilmek işleyerek, milyonlarca eve hizmet götüren tüm evlatlarımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.