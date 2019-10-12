Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan yaralı vatandaşlara ziyaret
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu'dan yaralı vatandaşlara ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu'dan yaralı vatandaşlara ziyaret

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu'dan yaralı vatandaşlara ziyaret, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine YPG/ PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde aldığı brifing sonrası Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti.

YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda yaralanan vatandaşları burada ziyaret eden Soylu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Soylu, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ile de görüşerek, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Bakan Soylu'ya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi de eşlik etti.

Süleyman Soylu, Şanlıurfa, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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