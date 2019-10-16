İçişleri Bakanı Soylu: "DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke biziz"
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke biziz" -"Hemen yanıbaşımıza gelip DEAŞ'ı yerleştirenler bugün sanki sorumlu değillermiş gibi konuşuyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:17 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu: "DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke biziz"
-"Hemen yanıbaşımıza gelip DEAŞ'ı yerleştirenler bugün sanki sorumlu değillermiş gibi konuşuyorlar."
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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