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İçişleri Bakanı Soylu: "DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkesine geri döndü.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu: "DEAŞ ve PKK/ YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkesine geri döndü." - ANKARA
FLAŞ Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli Soylu'dan "Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı" iddiasına yanıt: Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım CHP'den erken seçim açıklaması: Olacaksa bir an önce olmasını biz de isteriz