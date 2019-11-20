Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin...
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: 'DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkesine geri döndü.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "DEAŞ ve PKK/ YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkesine geri döndü." - ANKARA

Süleyman Soylu, YPG, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
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