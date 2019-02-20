İçişleri Bakanı Soylu: Değer Üreten Göçmenlik Kavramını Öne Alıyoruz
1 saat önce
- Salondan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı"nda konuştu.
- Salondan görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı"nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:01 Kaynak: AA
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