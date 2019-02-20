Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: Değer Üreten Göçmenlik Kavramını Öne Alıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Değer Üreten Göçmenlik Kavramını Öne Alıyoruz

1 saat önce

- Salondan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı"nda konuştu.

- Salondan görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı"nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:01 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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