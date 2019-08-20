Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler,...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler,...

2 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler, elbette ki büyük bir hata işlemektedir.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler, elbette ki büyük bir hata işlemektedir."
Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:42 Kaynak: AA
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