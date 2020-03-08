İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesi Özpınar mahallesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Genel İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesi Özpınar mahallesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesi Özpınar mahallesinde incelemelerde bulundu

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesi Özpınar mahallesinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesi Özpınar mahallesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesi Özpınar mahallesinde incelemelerde bulundu

Süleyman Soylu, Deprem, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:45 Kaynak: İHA
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