Son Dakika › Genel › İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesi Özpınar mahallesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesi Özpınar mahallesinde incelemelerde bulundu
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesi Özpınar mahallesinde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:45 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesi Özpınar mahallesinde incelemelerde bulundu
Son Dakika Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir "Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu