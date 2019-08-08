Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde
Son Dakika Güncel Haber

İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde

21 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için Denizli'ye geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için Denizli'ye geldi.
Denizli'nin Bozkurt ilçesi merkezli 6 büyüklüğündeki depremin ardından kente gelen Bakan Soylu, Çardak ilçesinde Denizli Valisi Hasan Karahan ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan depremle ilgili bilgi aldı.
Daha sonra ilçe merkezinde depremde hasar gören bir evi ziyaret eden Bakan Soylu, vatandaşları dinledi.
Devletin tüm imkanlarıyla depremin yaralarını sarmak için seferber olduğunu belirten Bakan Soylu, daha sonra Bozkurt ilçesine bağlı Tutluca Mahallesi'ne gitti.
Burada vatandaşlarla görüşen Bakan Soylu, bazı hasarlı evleri gezdi.
Bakan Soylu, daha sonra Bozkurt Kaymakamlığı bahçesinde kurulan kriz merkezine gitti.
Süleyman Soylu, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu
AFAD, Denizli'de 56 tane deprem olduğunu açıkladı Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'dan Kıbrıs açıklaması: Hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 23:25:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]