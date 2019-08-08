Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
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İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

1 saat önce

Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem bölgesine gelişi Bakan Soylu'nun vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletmesi Bakan Soylu'nun hasar gören evlerde incelemelerde bulunması DENİZLİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de 6 büyüklüğündeki depremde...

Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem bölgesine gelişi
Bakan Soylu'nun vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletmesi
Bakan Soylu'nun hasar gören evlerde incelemelerde bulunması DENİZLİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de 6 büyüklüğündeki depremde zarar gören ilçeleri ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.
Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:50 Kaynak: AA
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Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı
Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu AFAD, Denizli'de 56 tane deprem olduğunu açıkladı

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