İçişleri bakanı soylu, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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İçişleri bakanı soylu, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
7 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:21 Kaynak: DHA
Son Dakika AFAD'tan Van'daki vatandaşlara "hasarlı binalara girmeyin" uyarısı geldi İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Muhalifler, İdlib'de Esed güçlerinin mevzilerini vuruyor