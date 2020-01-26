İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde evi hasarlı olanlara hemen kira yardımı başlatılacağını... - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde evi hasarlı olanlara hemen kira yardımı başlatılacağını...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde evi hasarlı olanlara hemen kira yardımı başlatılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:39 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde evi hasarlı olanlara hemen kira yardımı başlatılacağını açıkladı. - ELAZIĞ
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