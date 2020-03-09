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İçişleri Bakanı Soylu: "Deprem gözlem istasyonu sayısı bugün 1100 adettir.
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Deprem gözlem istasyonu sayısı bugün 1100 adettir.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu: "Deprem gözlem istasyonu sayısı bugün 1100 adettir. Avrupa'nın bu alanda 2. büyük deprem gözlem ağına sahibiz"
-"165 bin üzerinde insana psiko-sosyal destek verdik"
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