İçişleri Bakanı Soylu: "Deprem gözlem istasyonu sayısı bugün 1100 adettir. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Deprem gözlem istasyonu sayısı bugün 1100 adettir. - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Deprem gözlem istasyonu sayısı bugün 1100 adettir.

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Deprem gözlem istasyonu sayısı bugün 1100 adettir.

İçişleri Bakanı Soylu: "Deprem gözlem istasyonu sayısı bugün 1100 adettir. Avrupa'nın bu alanda 2. büyük deprem gözlem ağına sahibiz"

-"165 bin üzerinde insana psiko-sosyal destek verdik"

-"

İçişleri Bakanı Soylu: Deprem gözlem istasyonu sayısı bugün 1100 adettir.

Süleyman Soylu, Avrupa, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
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