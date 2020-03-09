-"165 bin üzerinde insana psiko-sosyal destek verdik"

İçişleri Bakanı Soylu: " Deprem gözlem istasyonu sayısı bugün 1100 adettir. Avrupa 'nın bu alanda 2. büyük deprem gözlem ağına sahibiz"

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Soylu: "Büyük İstanbul depremiyle ilgili elde ettiğim iki korkum iletişim ve trafiktir"