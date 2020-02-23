İçişleri Bakanı Soylu Deprem Kriz Merkezi'nde - Son Dakika

Bakan Soylu, kurulacak çadır alanları, yemek dağıtım noktaları ve hasar tespit çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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