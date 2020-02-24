İçişleri Bakanı Soylu Deprem Kriz Merkezi'nde - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale Kaymakamlığı'nda kurulan Deprem Kriz Merkezi'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

Van dün sabah merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Başkale ilçesine bağlı 4 sınır köyünde kerpiç evler yıkıldı. Depremin ardından yıkılan köyleri ziyaret eden Soylu, kentteki çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale Kaymakamlığı'nda kurulan Deprem Kriz Merkezi'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Bakan Soylu, kurulacak çadır alanları, yemek dağıtım noktaları ve hasar tespit çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıda Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve diğer yetkililer hazır bulundu.

(Harun Aksu/İHA)