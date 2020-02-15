İçişleri Bakanı Soylu, depremde görev alan gönüllü gençlerle buluştu - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, depremde görev alan gönüllü gençlerle buluştu

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremde gönüllü olarak faaliyet gösteren gençlerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremde gönüllü olarak faaliyet gösteren gençlerle bir araya geldi.

Bakan Soylu, 24 Ocak'ta meydana gelen, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki inceleme ve ziyaretlerini sürdürüyor.

Soylu, yaşanan depremden sonra Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği ve Tüm Kafeciler ve Organizasyoncular Derneği bünyesinde gönüllü olarak faaliyet yürüten gençleri ziyaret etti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Soylu, Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Koordinasyon Merkezi'nde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında gönüllü olarak çalışan gençlerle sohbet edip sorunlarını dinledi.

Bakan Soylu'ya ziyaretlerinde Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

İçişleri Bakanı Soylu, depremde görev alan gönüllü gençlerle buluştu

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:47 Kaynak: AA
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