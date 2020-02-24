İçişleri Bakanı Soylu, depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze namazına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze namazına katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze namazına katıldı

7 saat önce

Hayatını kaybedenlerin tabutları Dua edilmesi Cenaze namazına katılanlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüntüsü Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'da yaşanan ve Van'ın Başkale ilçesinde hasara neden olan depremde hayatını haybeden 9 kişi...

Hayatını kaybedenlerin tabutları

Dua edilmesi

Cenaze namazına katılanlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüntüsü

Cenaze namazının kılınması

Dua edilmesi VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'da yaşanan ve Van'ın Başkale ilçesinde hasara neden olan depremde hayatını haybeden 9 kişi için, Başkale ilçesindeki Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze namazına katıldı

Süleyman Soylu, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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