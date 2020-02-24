İçişleri Bakanı Soylu, depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze namazına katıldı - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu, depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze namazına katıldı
7 saat önce
Hayatını kaybedenlerin tabutları Dua edilmesi Cenaze namazına katılanlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüntüsü Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'da yaşanan ve Van'ın Başkale ilçesinde hasara neden olan depremde hayatını haybeden 9 kişi...
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:44 Kaynak: AA
Hayatını kaybedenlerin tabutları
Dua edilmesi
Cenaze namazına katılanlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüntüsü
Cenaze namazının kılınması
Dua edilmesi VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'da yaşanan ve Van'ın Başkale ilçesinde hasara neden olan depremde hayatını haybeden 9 kişi için, Başkale ilçesindeki Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.
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