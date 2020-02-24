İçişleri Bakanı Soylu, depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze namazına katıldı - Son Dakika

Hayatını kaybedenlerin tabutları

Dua edilmesi

Cenaze namazına katılanlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüntüsü

Cenaze namazının kılınması

Dua edilmesi VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'da yaşanan ve Van'ın Başkale ilçesinde hasara neden olan depremde hayatını haybeden 9 kişi için, Başkale ilçesindeki Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.