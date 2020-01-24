İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU DEPREMİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI (1) - Son Dakika

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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU DEPREMİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI (1)
6 saat önce
Harun UYANIK 7 İSTANBUL DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can kaybı sözkonusu değil. Yaralanmalar var. Elazığ Sivrice merkezde 4- 5 yıkık bina var ama herhangi bir can kaybı şuana kadar bize iletilmiş değil 2 tane yaralanma var.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:50 Kaynak: DHA
Harun UYANIK 7 İSTANBUL DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can kaybı sözkonusu değil. Yaralanmalar var. Elazığ Sivrice merkezde 4- 5 yıkık bina var ama herhangi bir can kaybı şuana kadar bize iletilmiş değil 2 tane yaralanma var. Elazığ merkezde 10 binada hasar olduğu ihbarı geldi şuana kadar. Merkezden de herhangi bir can kaybı şuan için söz konusu değil. Malatya Pötürge merkezde birkaç binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı konusunda bilgiler var." dedi.
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-Soylu'nun açıklaması
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