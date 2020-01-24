İçişleri Bakanı Soylu depremin ardından açıklama yaptı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu depremin ardından açıklama yaptı (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu depremin ardından açıklama yaptı (2)

17 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Merkezi'nde depremin ardından açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu depremin ardından açıklama yaptı (2), System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Merkezi'nde depremin ardından açıklamalarda bulundu. Soylu, " Elazığ'ımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem olduğunda biz de burada AFAD'daydık ve deprem hazırlık toplantısındaydık. Deprem tam o anda oldu ve hemen bölge ile irtibat kurduk. Sivrice merkez olduğunu anlayınca hemen Elazığ valimiz ile irtibat kurduk. Elazığ Sivrice, Mardin ve aynı zamanda Sivrice'ye sınır olan Pötürge ve Doğanyol, Malatya Maden, buraların tamamı ile irtibat kurduk. Valiliklerimiz, jandarmalarımız, AFAD, 112 bütün arkadaşlarımız görevleri başındalar. Şuan Elazığ Sivrice Merez'de 4-5 büyük bina var ama şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi bize bildirilmedi. 2 tane yaralanma var. Elazığ Merkez'de 10 binada hasar olduğu ihbarı geldi, şu ana kadar. Elazığ merkezden herhangi bir can kaybının olmadığı bilgisini aldık. Yine Malatya Pötürge Merkez'de birkaç binanın yıkıldığı, ya da ağır hasar aldığıyla ilgili bilgimiz var. Fakat köylerde hasara olduğu konusunda da değerlendirmeler var. Köylerden de sağlıklı bir bilgi alınmaya çalışılıyor. Sivrice Merkez'de ölüm, Pötürge'de ölüm ve Elazığ'da herhangi bir ölüm ihbarı; ne 112'ye, ne bize, ne Jandarmamıza böyle bir bilgi verilmiş olması söz konusu değil. Sivrice Merkez'de ciddi bir sarsıntı olduğunu biliyoruz. O dakikadan itibaren tüm ekiplerimizi oralara yönlendirdik. Ancak şuana kadar verebileceğimiz bilgi budur. 6.8'den sonra artçı sarsıntılar geldi. Sadece Sivrice'de değil. : evre ilçelerde de 5'in üzerinde artçı sarsıntılar oluştu ama şu ana kadar herhangi bir ölüm ihbarı yok ve yaralanmalar çerçevesinde arkadaşlarımız tüm tedbirleri alıyorlar. Şu anda köylerde muhtarlarla görüşüyor, köylere intikal ediyorlar. Zaman geçtikçe de bilgiyi milletimize sizin vasıtanızla ileteceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra yaptığı açıklamada, "Doğanyol'da bir kişi hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.


- İstanbul
Süleyman Soylu, Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:32 Kaynak: DHA
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