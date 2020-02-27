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İçişleri Bakanı Soylu: "(Depremin ardından) Şu ana kadar Elazığ ve Malatya'da yaklaşık 150 bin...
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İçişleri Bakanı Soylu: "(Depremin ardından) Şu ana kadar Elazığ ve Malatya'da yaklaşık 150 bin kişiye sosyal rehabilitasyon uygulandı. Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:40 Kaynak: AA
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