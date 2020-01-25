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İçişleri Bakanı Soylu: "Depremin olduğu ilk andan itibaren toplam 39 kişiyi göçük altından sağ...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Depremin olduğu ilk andan itibaren toplam 39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:50 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Depremin olduğu ilk andan itibaren toplam 39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık."
Son Dakika Deprem sonrası hasar oluşan Adıyaman Cezaevi boşaltılıyor 3 bakan, Elazığ depremi için açıklama yapmaya hazırlanırken depreme yakalandı Elazığ'da deprem bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, gözyaşlarına hakim olamadı 70 yaşındaki Ali Yılmaz enkaz başında oğlu, gelini ve torunlarının çıkarılmasını bekliyor