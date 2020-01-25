İçişleri Bakanı Soylu: "Depremin olduğu ilk andan itibaren toplam 39 kişiyi göçük altından sağ... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Depremin olduğu ilk andan itibaren toplam 39 kişiyi göçük altından sağ... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Depremin olduğu ilk andan itibaren toplam 39 kişiyi göçük altından sağ...

7 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Depremin olduğu ilk andan itibaren toplam 39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Depremin olduğu ilk andan itibaren toplam 39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık."

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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