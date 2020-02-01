İçişleri Bakanı Soylu, depremzede çocuklarla basketbol oynadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, depremzede çocuklarla basketbol oynadı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, depremzede çocuklarla basketbol oynadı

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aileleriyle kalan depremzede çocuklarla Elazığ Yakup Kılıç Spor Kompleksi'nde oynadığı basketbol maçının görüntülerine yer verdi.

Paylaşımında kendisi, Emir, İlayda ve Aleyna'dan oluşan takımın, Tuana, Melek, Bora ve Denizhan'ın yer aldığı takıma 4-2 yenildiğini belirten Soylu, "Bizim takım yenildi ama onurlu bir mağlubiyet." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, depremzede çocuklarla basketbol oynadı

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:17 Kaynak: AA
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