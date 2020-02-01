İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı
18 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da aileleriyle kalan depremzede çocuklarla basketbol oynadı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da aileleriyle kalan depremzede çocuklarla basketbol oynadı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yayımladığı paylaşımda, aileleriyle kalan depremzede çocuklarla Elazığ Yakup Kılıç Spor Kompleksi'nde oynadığı basketbol maçının görüntüleri yer aldı. Paylaşımında kendisi, Emir, İlayda ve Aleyna'dan oluşan takımın, Tuana, Melek, Bora ve Denizhan'ın yer aldığı takıma 4-2 yenildiğini belirten Bakan Soylu, "Bizim takım yenildi ama onurlu bir mağlubiyet" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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