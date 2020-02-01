İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı

18 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da aileleriyle kalan depremzede çocuklarla basketbol oynadı.

İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da aileleriyle kalan depremzede çocuklarla basketbol oynadı.


Bakan Soylu, Twitter hesabından yayımladığı paylaşımda, aileleriyle kalan depremzede çocuklarla Elazığ Yakup Kılıç Spor Kompleksi'nde oynadığı basketbol maçının görüntüleri yer aldı. Paylaşımında kendisi, Emir, İlayda ve Aleyna'dan oluşan takımın, Tuana, Melek, Bora ve Denizhan'ın yer aldığı takıma 4-2 yenildiğini belirten Bakan Soylu, "Bizim takım yenildi ama onurlu bir mağlubiyet" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
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