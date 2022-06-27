İçişleri Bakanı Soylu'dan Adana merkezli PKK operasyonuna ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda 36 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dernek, belediye, PKK/KCK tezgahı kurmuşlar. Başsavcılık ve emniyet koordinasyonunda Adana'da uzun süre takip ile yapılan operasyonda 38 kişiden 36'sı gözaltında. Aralarından biri belediye kadrolarında, biri de KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak. Nerede bulursak aman vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.