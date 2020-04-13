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İçişleri Bakanı Soylu: "Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır.
İçişleri Bakanı Soylu: "Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:28 Kaynak: AA
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